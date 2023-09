CorrSport – Kvara si riprende il Maradona: il goal è stata una liberazione

Kvara si è ripreso il Maradona.

La rete contro l’Udinese e la gara stratosferica disputata dal georgiano hanno entusiasmato l’intero pubblico presente a Fuorigrotta, che attendeva il ritorno al goal dell’ex Dinamo Batumi. Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Il Maradona ha visto Kvaradona. Lo ha rivisto mercoledì, in grande stile, con lo smoking e la bacchetta magica. Abra cadabra e via: il rigore conquistato, due

pali, il gol ritrovato con la destrezza dello scugnizzo e la classe del campione 192 giorni dopo l’ultima rete di marzo, l’assist dipinto per la sentenza di Simeone. E poi, beh, la scena-simbolo: corre verso la curva, esulta, urla di gioia e magari anche un po’ di rabbia da mandare via, e poi prende tra le mani il viso di un bambino, probabilmente un raccattapalle, e urla ancora con lui. A squarciagola”.