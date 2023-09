TMW – Prima della sfida con l’Udinese c’è stato confronto tra la squadra e Garcia, aspettando novità per Osimhen

Come riportato da Tuttomercatoweb ieri sera c’è stato un confronto tra la squadra azzurra e l’allenatore Rudi Garcia prima della sfida con l’Udinese. All’interno dell’incontro i calciatori azzurri hanno chiesto al tecnico ex Roma e Marsiglia di cambiare alcune metodologie che sono state utilizzate in questi primi mesi a Napoli. L’allenatore ha dato ampia disponibilità ad avvicinarsi alla squadra facendo un passo verso i propri giocatori, non limitandone la creatività, ma trovando un modo per far giocare tutti al meglio. Il risultato e la prestazione hanno fatto capire che questo cambiamento c’è stato, con prestazioni individuali di altissimo livello, su tutti un Kvaratskhelia in formato Mvp del campionato. Poi bisogna parlare anche di Osimhen, degli ultimi giorni turbolenti, ma sembra il caso possa rientrare, in modo che possa tornare il sereno tra l’attaccante nigeriano e la società azzurra. L’accordo per il rinnovo nei mesi scorsi c’era, sembra ormai cosa fatta, poi c’è stato un passo indietro, ma non di così tanto, come quando 6 mesi fa gli agenti del calciatore incontrarono il Psg per parlare di una possibile cessione. Post partita l’attaccante ex Lille non sembrava più quello visto col Bologna, segno che la rete ritrovata e il confronto con squadra e mister possano aver cambiato le cose degli ultimi giorni, ora per dimostrare bisogna avere continuità di vittoria, partendo dalla sfida di Lecce.