FOTO – Serie A, come cambia la classifica dopo le sfide di ieri e martedì

I campioni d’Italia sono ritornati. La vittoria sull’Udinese ha portato un po’ di serenità tra i tifosi. L’ambiente partenopeo stava diventando troppo malsano tra le critiche a Rudi Garcia, i “mal di pancia” di Kvara e di Osimhen, i social. Intanto, la serata di ieri ha spostato gli equilibri che si erano formati dopo 5 giornate di Serie A.

In primis, nessuna squadra è a punteggio pieno. Ottima notizia per il Napoli: l’Inter prima in classifica è stata fermata dal Sassuolo. I neroverdi hanno vissuto una settimana da sogno: dopo la Juve, anche i nerazzurri si sono arresi e la rete di Dumfries non è servita niente contro un Berardi nella sua forma migliore. L’esterno calabrese regala l’assist a Bajrami per il pareggio e supera l’Inter con una rete di eleganza e precisione. Alle spalle dell’Inter ci sono i cugini del Milan che hanno ritrovato la vittoria a Cagliari, ora ultimo in classifica.

Al terzo posto la Juventus che si rialza dopo la sconfitta col Sassuolo. Contro lo spavaldo Lecce che per poco non si giocava la vetta, Milik ritrova il gol dopo 10 partite. Bene anche l’Atalanta, quarta davanti al Napoli, grazie alla vittoria di misura sul Verona. Torna a sorridere anche la Lazio. Ancora “dall’altra parte della classifica”, ritrova la vittoria contro il Torino coi gol di Luis Alberto e Kamada.

Tra le due campane, gode solo il Napoli. La prima vittoria in questa Serie A tarda ad arrivare per la Salernitana. Dopo 3 pareggi e due sconfitte, Sousa si fa battere proprio nello scontro salvezza: Baldanzi rompe il digiuno dell’Empoli e lo porta via dall’ultimo posto. Il fanalino di coda è ora il Cagliari che nel corso del primo tempo apre le marcature con Lovumbo. Dall’altra parte, però, c’è un Milan arrabbiato e in cerca di riscatto che già a fine primo tempo trova il pari con Okafor e supera i padroni di casa con Loftus-Cheek e Tomori.

Il turno infrasettimanale non è ancora finito, però: alle 18:30 c’è Frosinone-Fiorentina e Monza-Bologna. La Roma chiuderà la sesta giornata a Marassi col Genoa.