Comunicato Napoli: “Il Napoli precisa di non aver mai voluto offendere Osimhen, qualsiasi possibile offesa era estranea a volontà della società”

Il Napoli rompe il silenzio nel giorno successivo alla sfida con l’Udinese e pubblica sul proprio sito ufficiale un comunicato riguardo Victor Osimhen. Nei giorni scorsi l’agente del calciatore nigeriano aveva minacciato di intraprendere azioni legali contro la società per un video postato sul canale TikTok della società. Gli azzurri nel proprio per non aumentare polemiche dicono che non c’era intenzione di offendere il calciatore, e che se il calciatore ha percepito offese non erano nella volontà della società. Questo il comunicato del club azzurro: ” Il Calcio Napoli, onde evitare qualsivoglia strumentalizzazione sul tema, precisa di non avere mai voluto offendere o prendere in giro Victor Osimhen, patrimonio tecnico della società. A dimostrazione di cio’, durante il ritiro estivo, il Club ha fermamente respinto ogni offerta ricevuta per il trasferimento all’estero dell’attaccante. Rappresenta dato di esperienza comune il fatto che sui social, in particolare su TikTok, da sempre, il linguaggio espressivo viene realizzato con leggerezza e creativita’, senza avere avuto, nel caso che ha visto protagonista Osimhen, alcuna intenzione di dileggio o di derisione. Comunque se Victor avesse percepito una qualsiasi offesa nei suoi confronti questa era estranea a qualsivoglia volontà della società”.