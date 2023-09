Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali: la scelta su Osimhen

A poco più di un’ora dalla sfida di campionato tra Napoli ed Udinese, i due allenatori hanno svelato le formazioni titolari. La sfida, che si prospetta decisiva, vede gli uomini di Garcia chiamati a riprendersi dopo un momento tutt’altro che tranquillo. Infatti, dopo l’avvio deludente in campionato, si è scatenata negli ultimi giorni la bufera Osimhen. Nonostante gli attriti, che infatti indicavano una possibile tribuna per il nigeriano, il numero 9 è stato convocato da Garcia per il match. Di seguito la formazione che scenderà in campo per affrontare l’udinese:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.