Napoli-Udinese, Garcia in conferenza: “Bene tutti, ora serve continuità! Osimhen ha risposto con il gol. Non ho cambiato rigorista”

Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa al Maradona dopo Napoli-Udinese. Di seguito, le dichiarazioni integrali rilasciate dall’allenatore:

“Sono sereno prima della partita e dopo. I giocatori hanno fatto la partita che avevamo preparato. Sono contento che Victor ha segnato, è stata una buona risposta a ciò che si è detto in questi giorni. Ha fatto anche un assist cedendo il rigore a Zielinski. Kvara ha preso due pali, poi è stato bravo ad insistere e alla fine ha trovato un gol che lo terrà più tranquillo per le prossime partite. Lui è un calciatore di spettacolo, bastava concentrarsi sulle prestazioni. In classifica non siamo ancora nelle prime quattro e speriamo di arrivarci subito a Lecce. L’unica cosa che ci manca da inizio stagione sono i tre punti persi in casa con la Lazio”.

“Quando giochiamo ogni tre giorni dobbiamo recuperare. Per fortuna ho dato un po’ di spazio anche ad altri, penso a Lindstrom, a Simeone che ha fatto gol. Adesso c’è da recuperare e poi pensiamo a vincere a Lecce. Per tornare in classifica dove vogliamo essere serbe almeno una striscia di tre vittorie”

“Tutto inizia dal portiere. Alex Meret non sarà contento perchè ha preso gol. Mi è piaciuta la difesa, che abbiamo formato da poco tempo con Natan e Ostigard. Mi è piaciuto anche Mario Rui. Tutti hanno fatto il loro miglior lavoro, compresi centrocampisti e attaccanti ed io sono felice di questo”

“Abbiamo lavorato tanto con Natan durante la sosta. Se avessi recuperato Rrahmani, che ho dovuto risparmiare a Genova, Natan avrebbe già esordito lì. Sono contento di lui, ha ascoltato, lavorato sodo, ed ora è pronto per fare belle cose. Ho solo quattro centrali ora e devo pensare a cosa fare”

“Quando non cediamo nulla all’avversario non prendiamo ripartenze e possiamo essere più tranquilli. Importante anche mantenere un pressing alto per recuperare il pallone”