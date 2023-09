Mattino – Caso Osimhen: rischio rottura totale con il Napoli, la situazione

Piove sul bagnato in casa Napoli. Dopo la protesta in campo di Osimhen nei confronti di Rudi Garcia, apparentemente superata con un chiarimento avuto prima nello spogliatoio e poi a Castel Volturno, a far discutere adesso è un video postato – e successivamente cancellato – dalla società azzurra su TikTok.

Si tratta, come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, di una parodia relativa all’errore dal dischetto del nigeriano contro il Bologna. Il giocatore, ironicamente paragonato a una noce di cocco, si è sentito offeso da quanto visto e tramite il suo agente Roberto Calenda ha comunicato la volontà di agire per vie legali contro il club.

Inoltre, per esprimere ulteriormente il suo disappunto, il numero 9 ha cancellato tutte le foto con la maglia azzurra dal suo profilo ufficiale Instagram.

La rottura definitiva con il club sembra essere sempre più vicina.