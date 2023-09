Il Napoli torna a vincere contro l’Udinese: le pagelle di MondoNapoli

Il Napoli torna a vincere schiantando l’udinese con i gol di Zielinski, Osimhen, Kvaratskhelia e Politano. Di Seguito le pagelle della redazione di MondoNapoli.

Meret 6,5 – Un’ottima uscita su calcio d’angolo, per il resto quasi mai chiamato in causa. Incolpevole sul gol.

Di Lorenzo 7 – Solita partita precisa al millimetro per il capitano. Zero errori, ottima prova in entrambe le fasi.

Ostigard 6 – Chiamato in causa a sostituire l’infortunato Rrahmani, gioca una partita precisa.

Natan 6,5 – Seconda partita da titolare consecutiva, seconda ottima prova. Può essere il titolare di questo Napoli.

Mario Rui 6 – Come al solito pericolosissimo con il suo sinistro tagliente, mentre in fase difensiva non è preciso.

Anguissa 6,5 – Tanta quantità, abbinata a qualità ed eleganza. Sta tornando l’Anguissa che ha fatto innamorare i tifosi azzurri.

Lobotka 6,5 – Solita partita importantissima del faro azzurro. Recupera e smista palloni a profusione, sempre con tanta precisione.

Zielinski 6,5 – Trasforma il rigore per il vantaggio con personalità da veterano. Poi illumina con sterzate e controlli da illusionista.

Politano 7 – Da quando non c’è Lozano, soffre molto meno la concorrenza, e sforna ottime prestazioni. Esplosività, dribbling e assist al bacio per Osimhen.

Osimhen 7 – Il capocannoniere dello scorso anno torna a segnare dopo la bufera scatenata negli ultimi giorni. Pericolo costante per i difensori avversari, che vanno in difficoltà ad ogni possesso.

Kvaratskhelia 7,5 – Il campione georgiano è tornato. Prova stratosferica di Kvicha, che ci prova in tutti i modi prendendo due pali prima di riuscire finalmente a timbrare. Subito dopo si concede anche un assist al bacio per Simeone.

Lindstrom 6,5

Simeone 6,5

Elmas S.V.

Raspadori S.V.

Cajuste 6

Garcia 7