Caso Osimhen: fischi per il nigeriano? Niente affatto, ecco l’iniziativa degli ultras

Il caso Osimhen sta tenendo sulle spine tutto l’ambiente partenopeo. La pace sembra fatta, ma il clima che si respira è lontano dalla tranquillità. L’attaccante nigeriano ha avuto diversi comportamenti discutibili, che hanno compromesso la sua immagine tra i tifosi azzurri. Nonostante ciò, anche se ci si poteva aspettare una reazione indispettita da parte dei supporters napoletani, la reazione è stata diversa.

“Oltre ogni singolo comportamento, la maglia resta il primo comandamento stasera, in occasione di Napoli-Udinese, invitiamo ad indossarla tutti… come un vero e proprio giuramento”. Questo il testo che presenta la lodevole iniziativa proposta dagli ultras partenopei, che come sempre dimostrano attaccamento alla maglia. Nessun calciatore sarà mai più importante del Napoli, e i tifosi azzurri ci tengono a ribadirlo.