UFFICIALE – Buone notizie per il Real: Ancelotti recupera due big per Napoli!

Secondo quanto riporta il comunicato del Real Madrid, Vinicius junior e Dani Carvajal tornano nella lista dei convocati di Carlo Ancelotti in vista della sfida di domani contro il Las Palmas. Il tecnico italiano ritrova dunque due pedine fondamentali in vista del match di Champions League contro il Napoli la settimana prossima ma perde di nuovo Arda Guler, che si rivedrà solo dopo la sosta di ottobre. Di seguito i convocati per la partita contro il Las Palmas:

PORTIERI: Lunin, Kepa, Fran;

DIFENSORI: Alaba, Nacho, Lucas Vázquez, Fran García, Rüdiger, Mendy, Carvajal;

CENTROCAMPISTI: Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos;

ATTACCANTI: Vinícius, Rodrygo, Joselu, Brahim.