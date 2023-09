L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Rudi Garcia. Secondo il quotidiano il presidente De Laurentiis non è soddisfatto delle prestazioni attuali della squadra, ma sta cercando di mantenere la calma e di non agire impulsivamente. Sa di avere un temperamento infiammabile, quindi cerca di evitare di parlare con gli altri dopo le partite per evitare situazioni conflittuali. Nel frattempo, il presidente del club è una persona che prende decisioni rapidamente, e se le cose dovessero andare male, non esiterà a prendere provvedimenti. Tuttavia, sta guardando con interesse alcune situazioni, e sembra che Antonio Conte, che però non è convinto di allenare il Napoli. Nel frattempo, il presidente del club ha l’intenzione di continuare a utilizzare il sistema di gioco basato sul 4-3-3, ma potrebbe essere disposto a cambiare se i risultati non migliorano sotto la guida dell’attuale allenatore, Garcia. In tal caso, potrebbe essere necessario apportare delle modifiche per dare nuova energia al gruppo.