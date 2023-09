L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Rudi Garcia. Secondo il quotidiano sulla situazione dell’allenatore del Napoli, c’è un riferimento al passato in cui Carlo Ancelotti saltò per timore di perdere la qualificazione alla Champions League, anche se poi il risultato fu lo stesso con Gennaro Gattuso. Ora sembra che anche l’attuale allenatore, Garcia, sia in una situazione difficile, e la sua posizione potrebbe essere a rischio se i risultati non miglioreranno. Ci sono quattro partite prima della sosta delle nazionali, e in queste partite contro Udinese, Lecce e Fiorentina, il Napoli deve cercare di recuperare posizioni in classifica.