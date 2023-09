L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione critica in difesa per il Napoli. Secondo il quotidiano Rudi Garcia deve pure avere a che fare con la mala sorte. Dopo pali e traverse in quel di Braga anche a Bologna la storia si è ripetuta. Ma c’è anche l’emergenza in difesa che si è allargata con la distrazione di primo grado al bicipite femorale sinistro per Juan Jesus. Il brasiliano tornerà dopo la sosta: dunque il Napoli potrebbe guardare alla lista dei difensori svincolati.