L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla vigilia del Napoli per il match contro l’Udinese. Secondo il quotidiano per cercare di riavere un clima di serenità, per riappropriarsi dei propri spazi, per sentire l’aria di casa, oggi pomeriggio ci sarà l’allenamento al Maradona, poi, in serata, cena tutta la squadra dove in genere si riesce a scambiare due chiacchiere tranquillamente.