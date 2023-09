L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Rudi Garcia. Secondo il quotidiano è raro che il presidente De Laurentiis intervenga sull’allenatore, men che meno a stagione appena iniziata. Nonostante tutte le criticità del caso, come i diverbi di Kvaratskhelia ed Osimhen con Garcia e la non contentezza della piazza la fiducia di ADL è ancora intatta verso il mister francese. Saranno però cruciali le prossime tre sfide, le due di campionato con Udinese e Lecce e quella di Champions con il Real Madrid. E’ essenziale che il Napoli mantenga una solida presenza e continui a essere una squadra di alto livello. La necessità di rimanere tra le prime quattro squadre in campionato è cruciale per garantire la partecipazione alla prossima edizione della Champions League, che offre notevoli entrate finanziarie e prestigio internazionale.