L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul diverbio avvenuto tra Rudi Garcia e Victor Osimhen in quel di Bologna. Secondo il quotidiano l’allenatore ha convocato il giocatore nel suo ufficio per affrontare il problema. La conversazione tra loro è considerata privata come è tradizione nello spogliatoio. Osimhen, sembra aver avuto una reazione emotiva eccessiva in quel momento. Tuttavia, sembra che non avesse l’intenzione di mancare di rispetto. Ha spiegato sia all’allenatore, in un incontro faccia a faccia, sia ai suoi compagni di squadra, che la sua agitazione era causata dalla sua grande voglia di vincere. Era frustrato dai risultati negativi che contrastavano con il passato recente di successi e desiderava tornare a ottenere vittorie, sconfiggere gli avversari e segnare gol.