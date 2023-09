L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Jesper Lindstrom. Secondo il quotidiano Lindstrom potrebbe avere domande e riflessioni sulla sua situazione mentre trascorre del tempo in panchina durante le partite. Non si dovrebbero abbandonare facilmente 25 milioni di euro spesi per il danese, uno dei giocatori più costosi del Napoli, come Osimhen, Lozano e Raspadori. Attualmente è l’ultima scelta, ma le opportunità e le gerarchie nel calcio cambiano spesso, e Lindstrom potrebbe avere più opportunità di giocare in futuro. Lindstrom deve dunque dimostrare il suo valore in campo, evitando così di essere oggetto di domande come “Chi l’ha visto?”