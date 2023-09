SSC Napoli – Sold out per Napoli-Real Madrid: l’annuncio ufficiale della società!

Da pochi minuti è arrivato l’annuncio della SSC Napoli sulla partita tra Napoli e Real Madrid.

Come emerso dal comunicato, infatti, sono stati venduti tutti i biglietti disponibili per il match di Champions in programma mercoledì 3 ottobre al Maradona, una partita davvero attesa dai tifosi azzurri, che hanno affrettato i tempi divorando tutti i tagliandi disponibili in tempi davvero stretti: “SSC Napoli comunica il sold-out per la partita Napoli vs Real Madrid del 3 ottobre 2023 allo Stadio Diego Armando Maradona”.