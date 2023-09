Bologna-Napoli, probabili formazioni: Natan dal primo minuto. Raspadori, Politano o Lindstrom?

Tutto pronto per la sfida di questo pomeriggio tra Napoli e Bologna allo stadio Dall’Ara. Gli azzurri, dopo la vittoria in trasferta a Braga, sono pronti a tornare in campo alle 18. La Champions ha però portato più di un problema fisico, indisponibili infatti per oggi sia Rrahmani che Juan Jesus. Ecco quindi le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Karlsson, Zirkzee. All.: Thiago Motta.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Rudi Garcia.