Gazzetta – Osi vuole trascinare il Napoli: ha bisogno del miglior Kvara

Osimhen vuole trascinare il Napoli a Bologna.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta: “E Victor non è tipo che si fa condizionare in negativo dal momento non brillante della squadra. Anche a Braga, fra traverse e parate del portiere avversario, non ha mai mollato e ha dato una mano anche alla fase difensiva nel finale concitato con tanti portoghesi ad attaccare l’area del Napoli. Osimhen è un generoso, però se ci fosse un modo migliore di servirlo allora il nigeriano tornerebbe a essere micidiale. Una delle chiavi è Kvaratskhelia, ancora lontano dal suo rendimento migliore ma che proprio mercoledì in Champions per due volte ha smarcato al tiro l’amico Victor”.