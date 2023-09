Gazzetta – Lindstrom pronto ad un posto da titolare con il Bologna

Jesper Lindstrom, ad un mese dal suo arrivo e dopo i minuti finali del match contro la Lazio, è pronto ad una maglia da titolare contro il Bologna di Thiago Motta. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, secondo la quale Rudi Garcia è pronto a dargli un’importante opportunità “per dimostrare che l’investimento di 25 milioni di euro compiuto da De Laurentiis per acquistarlo dall’Eintracht Francoforte ha avuto senso”.

Dopo l’esordio contro i biancocelesti, la panchina con il Genoa e il quasi ingresso in campo con il Braga (annullato per l’autorete di Niakate), adesso il danese è pronto a dimostrare davvero quanto vale e potrebbe scendere oggi in campo nel tridente con Kvaratskhelia ed Osimhen.