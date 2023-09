Gazzetta – Bella sfida tra attaccanti: Osimhen sfida Zirkzee in quel di Bologna

Victor Osimhen vuole timbrare il cartellino a Bologna.

Il nigeriano non timbra il cartellino da tre partite totali, Champions compresa. Oggi sfiderà il suo alter ego dei felsinei, Zikzee, che ha iniziato molto bene la stagione. Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta: “Dall’Ara con oltre 25.000 spettatori e diverse migliaia di napoletani – è da guardare anche nella prospettiva dei due centravanti, Joshua Zirkzee e Victor Osimhen, il primo con 2 gol totali e il secondo che di gol ne ha già fatti 3 in questo campionato ma che da due gare non gioisce, detto che col Bologna ha un conto apertissimo avendo segnato 5 reti in 6 gare. Morale: l’olandese cerca il decollo e il nigeriano il riavvio. Bella sfida”.