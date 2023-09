CorrSport – Scelte obbligate per Garcia: Natan titolare a Bologna

Natan De Souza è pronto ad esordire dal 1′ con la maglia del Napoli.

Come sottolineato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’ex Brigantino dovrà per forza di cose scendere in campo oggi al Dall’Ara in coppia con Ostigard, dato anche l’ultimo forfait di Juan Jesus: “Ma proprio mentre pensava di dover tornare al proprio posto – per il momento, la panchina – Natan Bernardode Souza ha scoperto che, invece, avrebbe dovuto calarsi in unaparte inedita, persino inaspettata, e tira fuori gli appunti che il suo amico Juan Jesus aveva provveduto ad arricchire, prima di lasciargli il posto. «Risentimento» e così da un brasiliano all’altro è stato un attimo, proprio prima di mettersi in viaggio verso Bologna, con una squadra già privata della autorevolezza di Rrahmani e poi dimezzata nel cuore della difesa con l’accidente di JJ, l’ennesimo accidente muscolare che un po’ inquieta e un po’ irrita. Gioca Natan”.