Ssc Napoli – I convocati per la trasferta contro il Bologna, out in tre, prima chiamata stagionale per Demme

Il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha diramato l’elenco dei convocati per la trasferta del Dall’Ara, dove affronterà il Bologna. Assenti dai convocati i due infortunati Rrahmani e Juan Jesus, così come il secondo portiere Gollini, che è ancora alle prese con un infortunio. Prima convocazione per Diego Demme, che era finito ai margini e trova per la prima volta posto all’interno della rosa azzurra, convocato anche Cajuste che ha smaltito l’infortunio di Braga. Questi tutti i convocati:

CONTINI Nikita

IDASIAK Hubert

MERET Alex

DI LORENZO Giovanni

MARIO RUI Silva Duarte

NATAN Bernardo

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

ZANOLI Alessandro

ANGUISSA Frank

CAJUSTE Jens

DEMME Diego

ELMAS Elif

GAETANO Gianluca

LINDSTROM Jesper

LOBOTKA Stanislav

ZIELINSKI Piotr

OSIMHEN Victor

POLITANO Matteo

KVARATSKHELIA Khvicha

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni

ZERBIN Alessi