RILEGGI LIVE – La conferenza stampa di Garcia prima del Bologna

Alla vigilia del match contro il Bologna, Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti. Queste le sue parole:

“Quali sono gli ostacoli che sta incontrando? Si spera sempre di avere pochi infortuni ma purtroppo può capitare. Stiamo dimostrando di essere una squadra offensiva, a Braga potevamo segnare di più. Abbiamo subito solo 8 tiri in porta in campionato, anche se abbiamo subito qualche gol di troppo. Andiamo a Bologna per vincere sapendo che il Bologna è una grande squadra con un grande allenatore”.

“Dal punto di vista ambientale, non sente un pizzico di severità? I nostri tifosi mi incoraggiano quando mi incontrano. Bisogna sempre migliorare e lavoriamo per farlo. La partita a Braga è stata vinta in modo fortunoso, fare qualche gol di più sarebbe stato meglio. Ora bisogna tornare al quotidiano”.

“Ci sarà una rotazione di uomini? Ho una rosa forte soprattutto in attacco, nel nostro gioco gli esterni attaccano e difendono. Per esempio Politano ha iniziato benissimo la stagione. Ci possono essere rotazioni, c’è chi inizia la partita e chi entra dopo per migliorare il rendimento della squadra. SI gioca ogni 3 giorni e i giocatori non saranno mai gli stessi”.

“Come sta lavorando per trovare continuità? Quando si fa un primo tempo contro la Lazio così bello poi nel secondo tempo non dobbiamo giocare così male. La nostra squadra deve essere in grado di mantenere i suoi principi ma anche in grado di difendere per sfruttare gli spazi”.

“Siete la squadra che concede meno tiri agli avversari. Come se lo spiega? Sono molto contento di Ostigard, l’ho convinto a rimanere qui con noi. In difesa siamo solo 3, dobbiamo cercare di adattare qualcuno. Poi ci sono Juan e Natan. Rrahmani era già infortunato in nazionale e fa male sapere che ha giocato così tanto da infortunato. Se siamo in grado di subire pochi tiri allora prenderemo meno gol”.

“Cajuste può far rifiatare Anguissa? Cajuste dobbiamo recuperarlo, oggi vedremo. Su Anguissa dico che ha fatto buone cose e altre meno buone. L’anno scorso ha fatto una grande stagione e ci aspettiamo di più. Ritroverà il suo livello”.

“De Laurentiis gli ha chiesto di rivincere lo scudetto? Un club come il Napoli deve arrivare sempre tra le prime 4, anche se l’ambizione è quella di difendere lo scudetto che abbiamo sul petto”.

“Ci saranno tanti cambi domani? Alcuni sì, ma non siamo stanchi. Bisognerà dare freschezza durante la partita”

“Domani si potrà cambiare modulo? Il nostro modulo è il 4-3-3, ma a me piace spaziare e cambiare modulo”.

Kvara manca all’appuntameto col gol da tanto tempo. Come se lo spiega? Kvara ritroverà il gol molto in fretta, deve giocare semplice e non fissarsi sul gol. Su Osimhen, spero abbia le stesse occasioni come col Braga per ogni partita”.

“Cosa si deve fare per evitare il finale visto col Braga? Non è un problema di abbassarsi, ma di perdere palloni. Sia il palo alla fine sia il gol preso sono frutto di nostri errori. Non bisogna dare occasion agli avversari quando abbiamo noi la palla”.