L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui tanti tifosi del Napoli che saranno in quel di Bologna. Secondo il quotidiano per la partita di domani tra Bologna e Napoli i tifosi del Napoli saranno in tanti a raggiungere numerosi il settore ospiti, nonostante le restrizioni o limitazioni imposte dalle autorità locali. Saranno in circa diecimila, in quanto molti saranno nei settori riservati a tifosi locali, ma di certo saranno in almeno settemila sulle tribune dello stadio Dall’Ara.