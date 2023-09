L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Jesper Lindstrom. Secondo il quotidiano Lindstrom è stato un acquisto costoso per il Napoli, ma che al momento fa fatica per ottenere spazio nella formazione titolare a causa della forte concorrenza. Non ha ancora avuto l’opportunità di giocare regolarmente nel nuovo campionato in quanto ancora in fase di rodaggio. Lindstrom è un trequartista o una mezzala offensiva, ma in Germania era utilizzato anche come laterale su entrambe le fasce. Il suo inserimento nella squadra sembra essere un processo graduale, e l’allenatore sta riflettendo sull’opportunità di farlo giocare durante una serie di partite.