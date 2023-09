L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’infortunio di Amir Rrahmani. Secondo il quotidiano Rrahmani sarà indisponibile a causa di una lesione muscolare alla coscia sinistra. Il periodo di indisponibilità previsto è di almeno due settimane, forse anche venti giorni. Questo significa che non potrà partecipare alle prossime partite, tra cui quelle contro il Bologna, l’Udinese e Lecce. Tuttavia, sembra che lo staff medico stia cercando di fare il possibile per farlo tornare in campo il più presto possibile, in particolare per la partita di Champions League contro il Real Madrid. La lesione muscolare è di basso grado, però deve essere trattata con cautela per evitare complicazioni.