L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Jens Cajuste. Secondo il quotidiano Cajuste, non è ancora al massimo dopo questo piccolo infortunio. Tuttavia, sembra che ci sia l’opportunità che lo svedese possa essere disponibile per la partita di Bologna. La sua presenza almeno in panchina sarebbe importante in quanto darebbe a Garcia, una scelta aggiuntiva da considerare nelle rotazioni della squadra per affrontare problemi come l’affaticamento dei titolari.