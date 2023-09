Ha rifiutato la proposta di ADL, ecco il retroscena che sorprende i tifosi azzurri

Il Napoli, dopo aver battuto il Braga, seppur con molte difficoltà, nella prima sfida della fase a gironi della UEFA Champions League, è pronto ora a focalizzarsi sul campionato. Gli azzurri di Rudi Garcia preparano la terza trasferta in 9 nove giorni contro il Bologna al Dall’Ara, sicuramente una delle squadre più difficili da affrontare in trasferta. L’obiettivo è chiaro: tornare alla vittoria dopo i due passi falsi contro Lazio e Genoa per avvisare le dirette avversarie e per tenere il passo dell’Inter che è già a cinque punti di distanza in classifica.

Sono svariate le critiche all’indirizzo di Garcia: le ultime partite hanno tutt’altro che persuaso i tifosi. Nonostante ciò il patron Aurelio De Laurentiis conferma la fiducia al tecnico francese, in attesa di un brusco cambio di passo nelle prestazioni e nei risultati, soprattutto in campionato. Non è sicuramente un segreto il fatto che il presidente, prima di assegnare la panchina all’ex Roma, abbia fatto uno sforzo per un grande allenatore che però non si è convinto del progetto azzurro.

Tra i nomi studiati, c’è stato anche l’attuale allenatore del PSG, Luis Enrique, a lungo lusingato dalla società partenopea in estate. Ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino: “De Laurentiis ha fatto qualche sondaggio per Luis Enrique e va ricordato come lui abbia rifiutato la proposta degli azzurri. Va evitato ogni paragone con Luciano Spalletti: il francese sta facendo un lavoro improbo”, affermando come sia un arduo compito ereditare la panchina dei Campioni d’Italia in carica. E infine: “È da premiare il suo coraggio”.