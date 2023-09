CorrSport – Kvara apparso poco lucido: deve ritrovare la via del goal

Kvara deve ritrovare la via del goal e la brillantezza che gli hanno permesso di fare la differenza lo scorso anno.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui l’attaccante georgiano non avrebbe mostrato lo stesso sprint e la stessa fame che hanno contraddistinto la sua prima stagione partenopea. Il Napoli ha bisogno delle sue giocate, dei suoi goal(non va in rete dallo scorso 19 marzo) e della sua voglia di trascinare i compagni alla vittoria. Domenica a Bologna ci sarà una nuova occasione per timbrare il cartellino e rimettersi in gioco per ritrovare il feeling con la rete.