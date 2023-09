Il Napoli è tornato dalla trasferta col Braga con i 3 punti, ma anche con la perdita di Amir Rrahmani e Jens Cajuste, infortunatisi ieri sera. Come riportato da Sky Sport entrambi i giocatori domani si sottoporranno agli esami strumentali per capire il problema che hanno subito. Per entrambi i giocatori molto probabile la mancata convocazione per la sfida col Bologna, per cui non dovrebbero riuscire a recuperare.