Pagelle Braga-Napoli: il voto è unanime per Garcia!

A Braga la prima giornata dei gironi di Champions League termina con una vittoria di misura del Napoli. Gli azzurri giocano bene e sono anche sfortunati nel primo tempo, non è lo stesso nel secondo quando è il Braga a fare la partita. Il Napoli torna quello delle sfide con Lazio e Genoa. Soltanto l’autorete di Niakaté e un Zielinski che lotta su tutti i palloni (è suo l’assist) regalano i 3 punti. Ecco le pagelle di Rudi Garcia dei principali quotidiani sportivi.

Corriere dello Sport: 6 Il sospirone di sollievo dopo il gol dell’1-0 del capitano è il simbolo del suo momento. Nel primo tempo si vede qualcosa di buono nella produzione offensiva, ma nella ripresa il Napoli sparisce. E in genere balla troppo in fase difensiva. Poi, l’autogol che dal buio tira fuori tre punti d’oro. Ma i problemi restano.

Gazzetta dello Sport: 6 Il sospiro di sollievo al gol del capitano la dice lunga sul suo stato d’animo. La squadra continua ad attraversare la propria quarantena e Rudi ancora non trova la cura adatta.

Il Mattino: 6 Il Napoli domina nello spirito il Braga, corre e si sbatte dal primo istante alla ricerca del gol. Notte da Champions, notte da campioni. Ma la squadra è lunga, a tratti appare affidarsi solo al genio e all’ingegno dei suoi artisti. Ovvio, si vince anche così. Ma il prezzo è la distanza enorme tra i reparti. Motivo di qualche differenza di troppo si patisce in difesa dove la coppia di centrali, a parte la gara col Genoa, aveva giocato insieme solo in Coppa Italia. Il gol che rimedia nel finale è da film dell’orrore, proprio mentre era in controllo della partita. Poi dopo il lampo di Zielinski non si fida più e mette a 5 con Natan.