Osimhen: “Bello essere il Motm, ma la cosa più importante è aver conquistato i 3 punti”

Ieri al termine della sfida tra Napoli e Braga Victor Osimhen è stato eletto Man of the Match dalla Uefa. L’attaccante nigeriano ha parlato al termine del match al sito ufficiale della vittoria azzurra. Queste le sue parole: “Bello essere il Man of the Match, ma la cosa più importante è aver conquistato i 3 punti a Braga: non è stata una partita facile, sono felice ce l’abbiamo fatto. Ci aspettavamo che il Braga potesse creare, abbiamo studiato le loro ultime gare e sapevamo che era una squadra difficile da affrontare, soprattutto in casa, ma l’abbiamo giocata nel modo giusto. Abbiamo avuto molte chance per segnare e alla fine abbiamo vinto, che per me è la cosa più importante”.