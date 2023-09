Nigeria, ct Peseiro: “Osimhen in estate aveva vagamente pensato di andar via”

José Peseiro, commissario tecnico della Nigeria, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Mattino durante la quale ha parlato di Victor Osimhen.

Di seguito quanto dichiarato: “Stare a Napoli fa bene a Victor. In estate sembrava dovesse andar via? Ne abbiamo parlato a lungo. Magari all’inizio aveva anche pensato vagamente di potersene andare, ma alla fine ha deciso di restare e fare del suo meglio a Napoli e per il Napoli. Quando è arrivato in ritiro ero preoccupato che potesse essere triste. Certo, due anni in Arabia ti rendono più ricco di dieci in Europa, ma a Napoli può dimostrare il suo valore, il suo talento e le sue qualità“.