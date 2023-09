Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione odierna del Corriere della Sera, pare che nelle prossime ore la UEFA chiederà spiegazioni al Napoli in merito al ritardo della squadra nell’arrivare a Braga.

Ieri, infatti, a causa di un disguido del volo charter, gli azzurri sono atterrati in Portogallo tre ore dopo rispetto al previsto. Motivo per il quale la conferenza stampa di Rudi Garcia e Mario Rui si è tenuta più tardi rispetto all’orario stilato dalla UEFA per la Champions League.