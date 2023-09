L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione attuale in casa Napoli. Secondo il quotidiano il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non è soddisfatto della situazione della squadra dopo il pareggio 2-2 con il Genoa. Ha dei pensieri negativi che lo preoccupano, ed è ansioso di trovare soluzioni. Tuttavia, sembra che non stia considerando un cambio di allenatore come una possibile soluzione, almeno non al momento. Il presidente ha avuto una conversazione con l’allenatore Garcia riguardo al pareggio con il Genoa, e sembra che si stiano comunicando spesso attraverso telefono e messaggi. Tuttavia, il presidente vuole vedere miglioramenti sul campo e li vuole vedere rapidamente.