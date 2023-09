L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla trasferta del Napoli in quel di Braga in Champions. Secondo il quotidiano il presidente De Laurentiis ha scelto di non recarsi a Braga per la partita, ma questo non necessariamente indica un segnale di distacco nei confronti della squadra. Il patron preferisce evitare trasferte lunghe e faticose e seguirà la partita dalla TV con i suoi amici.