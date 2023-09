L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’esordio del Napoli in Champions in quel di Braga. Secondo il quotidiano la partita è importante per il Napoli, poiché deve vincere per iniziare positivamente la sua campagna europea e mostrare un cambiamento rispetto alle prestazioni deludenti in campionato, con solo un punto ottenuto nelle ultime due partite. La vittoria è vista come un modo per risollevare il morale della squadra e per non complicare ulteriormente la situazione. Inoltre, si è sottolineato che se il Napoli non dimostrasse il proprio valore contro il Braga, avrebbe difficoltà a ottenere risultati positivi contro squadre più forti come il Real Madrid.