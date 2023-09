L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle ultime di formazione del Napoli in vista dell’esordio in Champions a Braga. Secondo il quotidiano Giacomo Raspadori, può essere la mossa a sorpresa di Garcia per l’esordio in Champions. L’attaccante azzurro è in forma e in fiducia, ha dato la scossa al Napoli nella brutta partita contro il Genoa. Garcia riflette sulla possibilità di lanciarlo dal primo minuto anche domani con il Braga. Ancora da decidere però il suo impiego. Potrà essere nel tridente o da mezzala nel 4-3-3, o alle spalle di Osimhen nel 4-2-3-1. Molto dipende anche dalle condizioni di Anguissa, peggiore in campo con il Genoa e Lazio. Il camerunense però è l’unico in possesso di certe caratteristiche per dare equilibrio al centrocampo e ad una squadra piuttosto squilibrata.