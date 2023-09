L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Natan. Secondo il quotidiano Natan sta attraversando un periodo difficile dal momento che non ha ancora avuto l’opportunità di giocare con la sua nuova squadra. Durante l’estate con il Bragantino, aveva avuto l’opportunità di giocare regolarmente, ed ora è in attesa del suo momento al Napoli. Nel frattempo, il difensore brasiliano sta cercando di mantenere un atteggiamento positivo e di fiducia. Ha condiviso un messaggio motivazionale su Instagram, invitando tutti a essere pazienti, credere in Dio e sopportare il processo. Oggi partirà con il gruppo per Braga ed assaporerà la sua prima notte di Champions League.