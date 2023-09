L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Amir Rrahmani. Secondo il quotidiano Rrahmani ha superato con successo l’affaticamento muscolare che lo aveva tenuto fuori dalla partita contro il Genoa sabato a Marassi. Oggi le sue condizioni saranno valutate nuovamente sul campo per assicurarsi che sia al 100%. Se tutto va bene e non ci sono preoccupazioni riguardo alle sue condizioni fisiche, il difensore kosovaro tornerà giocherà dall’inizio nella partita di Champions in programma domani contro lo Sporting Braga.