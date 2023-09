Braga-Napoli, Bruma in conferenza: “Domani partita fondamentale, vogliamo portare a casa i tre punti”

Alla vigilia di Braga-Napoli, l’attaccante Bruma è intervenuto in conferenza stampa.

Il Braga lotta sempre per i primi posti, cosa ti aspetti domani?

“Domani è una gara fondamentale per tutti, per noi e i tifosi, sappiamo che non è una gara facile perché il Napoli è una bella squadra, ma faremo il possibile”.

Sul Napoli:

“Il Napoli è una squadra molto forte, ha molti buoni giocatori, ma siamo tranquilli per fare una buona prestazione”.

Sarà importante il ruolo dei nuovi acquisti?

“Molto importante, dovremo fare una bella partita e speriamo di portare a casa i tre punti per far felici i tifosi e la società”.

Su Kvara:

“Un buon giocatore, ho visto le ultime partite ma deve stare attento se vorrà vincere”.