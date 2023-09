Kvara non accetta il cambio: con Garcia dovrà adattarsi ad un nuovo gioco

Kvara non ha accettato di buon grado il cambio di ieri sera.

Il georgiano, come è stato riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, deve ancora adattarsi al nuovo calcio di Rudi Garcia: “E allora, Kvaratskhelia non l’ha capito. Non ha compreso perché è uscito ieri, anche ieri con il Genoa, a un minuto dal 90′ e con otto minuti ancora da giocare considerando il recupero. Rudi ha scelto di sostituire lui esattamente come con la Lazio: lo ha richiamato e ha messo dentro Alessio Zerbin, finora mai utilizzato, e lui ci è rimasto male. L’ha presa mela. E l’ha detto, cioè l’ha mimato con le mani, l’ha fatto capire a tutti e tutti l’hanno capito. Va così, di questi tempi: Kvara non segna da 181 giorni, l’ultima volta con il Torino il 19 marzo, un campionato fa, e da quando è arrivato Garcia ha anche cambiato il suo modo di giocare; tatticamente ha compiti diversi e ancora non li

ha assorbiti e metabolizzati, come tutta la squadra del resto”.