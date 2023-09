Genoa-Napoli, le probabili formazioni: Gilardino si difende, Natan e Lindstrom verso l’esordio da titolari?

Dopo la sosta per le nazionali, ritorna il campionato. Dove eravamo rimasti? Il Napoli ha perso un po’ di autostima a causa della sconfitta casalinga contro la Lazio, mentre il Genoa ha collezionato due sconfitte e una vittoria. Vittoria che è arrivata proprio coi biancocelesti, secondi lo scorso campionato. Certo, l’esordio con sonora sconfitta casalinga (1-4 della Fiorentina) non è stato molto edificante. Prima della sosta, la sconfitta col Torino è comunque arrivata in maniera rocambolesca. Si tratta dunque di dati che invitano il Napoli a “maneggiare con cura” la sfida del Marassi.

Le scelte di Gilardino

Il Genoa vuole difendersi a tutti i costi, un pareggio coi campioni d’Italia sarebbe oro colato. In difesa, a sinistra Vasquez potrebbe partire titolare nonostante sia tornato solo ieri dagli impegni con la selezione messicana. Strootman e Frendrup coadiuveranno Badelj in mediana, si va verso l’esclusione di Thorsby. In attacco, Retegui e Gudmusson proveranno a superare Meret.

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. All.: Gilardino.

Le scelte di Rudi Garcia

Per la sfida valida per la quarta giornata di Serie A Garcia convoca quasi tutti, out solo Gollini e Demme. Politano è presente nella lista, ma la distrazione al ginocchio lo obbligherà sicuramente a partire dalla panchina. In difesa sembrerebbe poter avere una chance dal 1′ Mario Rui, che forse è riuscito a superare Olivera nel ballottaggio. L’uruguayano non è parso all’altezza nella sfida contro la Lazio. Al centro della difesa, Natan potrebbe fare il suo esordio al posto di Juan Jesus. Nel tridente, Politano parte sicuramente dalla panchina. La fascia destra dovrebbe essere affidata ad uno tra Raspadori e Lindstrom. Il danese verso l’esordio da titolare. Ovviamente, nessun dubbio su Kvaratskhelia e Osimhen, reduce dalla tripletta in nazionale.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrrahmani, Juan Jesus (Natan), Mario Rui (Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori (Lindstrom), Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Rudi Garcia.