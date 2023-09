L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen è un centravanti fortissimo che ha attirato l’interesse di diverse squadre club. Ci hanno provato persino gli arabi ed è seguito da squadre di Premier League come Arsenal e Chelsea. Inoltre, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è molto deciso a mantenere il giocatore nel suo club, avendo rifiutato perfino 200 milioni di euro per il nigeriano. De Laurentiis però dovrebbe accelerare la firma del nuovo contratto per evitare che il prezzo dell’attaccante scenda nell’estate del 2024, quando il contratto del giocatore sarà a un anno dalla scadenza.