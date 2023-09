L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle ultime di formazione del Napoli in vista della trasferta di Genova. Secondo il quotidiano Mario Rui è pronto a ritornare in difesa, che ha occupato per tre anni, accumulando 201 presenze e ottenendo un rinnovo fino al 2026. La situazione è stata influenzata forse dai viaggi transoceanici di Olivera o forse le difficoltà avute dall’uruguayano nel marcare Felipe Anderson contro la Lazio. Quest’ultimo aspetto potrebbe aver influito sulla scelta dell’allenatore riguardo alla formazione