L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul duello per il titolo di capocannoniere della Serie A. Secondo il quotidiano è un momento difficile nella sua carriera per Victor Osimhen, in quanto ha perso la vetta della classifica marcatori della Serie A dopo un periodo di grande successo personale. Questo momento coincide anche con la prima sconfitta del Napoli in quella stagione e la perdita del primo posto in classifica. Ci sono altri calciatori come Lautaro, Giroud e Osimhen stesso, che sono in lizza per il titolo di capocannoniere della Serie A. Ci sono delle sfide in programma tra questi giocatori, come il derby di Milano tra Lautaro e Giroud, mentre Osimhen e il Napoli affronteranno il Genoa con l’obiettivo di ritrovare la vittoria e il gol.