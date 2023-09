L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle ultime di formazione in vista del match di questa sera contro il Genoa. Secondo il quotidiano sembra che Garcia non mostri preoccupazioni o dubbi riguardo al decidere la formazione. In difesa però c’è una specie di braccio di ferro tra l’ex Ostigard e Juan Jesus. Ci potrebbe essere una sorta di ballottaggio fino all’ultimo fra i due. Questo soprattutto perchè il norvegese ha disputato i 180’ in Nazionale. Ma potrebbero essere semplici deduzioni fondate su delle rotazioni sempre presenti, persino nella rifinitura.