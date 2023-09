L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle ultime di formazione per il Napoli in vista della partita di questa sera contro il Genoa. Secondo il quotidiano Eljif Elmas sta giocando bene nel ruolo di esterno destro d’attacco. Anche se con la sua Nazionale ha giocato a sinistra, sembra che si adatti bene a questo ruolo di destra nel contesto attuale del Napoli. La situazione è resa ancora più interessante dall’elongazione del soleo della gamba destra di Politano. Lindstrom è il suo concorrente per quella posizione, ma sembra che ci sia bisogno di giocatori affidabili e pronti all’azione rapidamente. Elmas ha dimostrato il suo valore e di avere qualcosa in più con la Macedonia del Nord, contribuendo al pareggio contro l’Italia e al successo contro Malta.